В Киеве на Подоле появился новый арт-объект – фото

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В Киеве появился новый социальный арт-объект, который напоминает людям о вежливости. Необычную инсталляцию установили в декабре 2019-го возле здания на улице Сагайдачного, 33. Так, конструкция, напоминающая снежный сугроб, установлена возле стены дома, из нее торчат транспаранты со слоганами, как на акциях протеста. Надписи гласят: "я тот сосед, который не сверлит в выходные", "сказать "извини" – не слабость", "почувствуй роскошь донести мусор до урны" и другие.

Фото: Сегодня

"Наши призывы – это напоминание простых истин, которые иногда забываем в ежедневной суете. О сознательной парковке, о мусоре, который стоит донести до урны, о готовности воспринимать других людей и уважать их личное пространство. Без уважения к каждому отдельному человеку мы никогда не получим уважения к целой стране", – объясняют организаторы инсталляции.

Также арт-объект несет практическую ценность, на него можно присесть, чтобы передохнуть, выпить кофе или просто завязать шнурки. Аналогичный "сугроб" обитает в Житомире, на Михайловской, 15.

Как сообщалось, на Певческом поле в центре Киева установили исторические арт-инсталляции, посвященные столице. Каждый из арт-объектов символизирует знаковые достопримечательности города: Золотые ворота, Софиевскую площадь и т.д. На одной из фигур посетители смогут узнать основателей столицы – Кия, Щека и Хорива.

Также мы писали о том, что в Киеве на территории первого украинского инновационного парка UNIT.City открыли уникальный арт-объект "Маяк". Новинка хорошо видна издалека – лучи света поднимаются по высокой трубе на сотню метров вверх. Если внешнюю красоту можно рассмотреть, лишь когда темнеет, то внутреннюю – в любое время: в бывшей трубе котельной оборудовали мини-кинотеатр.

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