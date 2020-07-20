В Киеве на таможне в посылке нашли уникальную икону (фото)

На Киевской таможне пресекли попытку переправки из Украину в Беларусь старинной иконы, которую отправил житель Волынской области под видом планшета международным почтовым отправлением.

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Об этом сообщается на странице в Facebook отделения Государственной таможенной службы.

"Старинную икону кон. XVIII – нач. XIX в. (вероятно – Василия Великого) русской школы иконописи волынянин отправлял в соседнюю Беларусь, отметив в декларации описание отправления как "планшет". По состоянию сохранения и внешнему виду иконы наблюдаются попытки ее владельца кустарно реставрировать икону. Икона содержит значительные повреждения живописи и частичную потерю левкаса", – говорится в сообщении.

Таможенники напомнили, что в Украине запрещен вывоз культурных ценностей без соответствующего свидетельства. В итоге икону изъяли и отправили на экспертизу.

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Ранее киевские таможенники изъяли девять археологических артефактов, которые находились в посылке.

Также работники таможенного поста "Овруч" в Житомирской области задержали 82-летнюю монахиню, которая нелегально провозила религиозные старопечатные книги.

Смотрите в сюжете о масштабной спецоперации по задержанию похитителей икон.

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