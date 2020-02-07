В Украине задержали монахиню из России: везла на Infiniti необычную контрабанду

Фото: facebook.com/KYIVnewcustoms

Работники таможенного поста "Овруч" в Житомирской области задержали 82-летнюю монахиню, которая нелегально провозила религиозные старопечатные книги. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины.

Так, у женщины изъяли книги "О дъвствъ святого отца нашего Іоанна Златоустаго архіепископа Константинопольскаго" 1892 года издания, "Добротолюбіе в русском переводе" 1895 года издания, "Житія святыхъ. Изложенные по руководству четьихъ-миней Св. Димитрія Ростовского" 1903 года издания, "Пути провидънія. Повъсть изъ временъ Константина Великаго" 1905 года издания.

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Пожилая женщина путешествовала на автомобиле Infiniti JX 35, за рулем которого был молодой человек, который, похоже, также является церковным служителем. Оба они являются гражданами РФ и направлялись в Украину. При этом старинные книги лежали в багажнике машины среди личных вещей монахини. Книги не были заявлены таможенникам – ни устно, ни в декларации. По инциденту был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины.

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Книги отправят на экспертизу, чтобы установить, принадлежат ли они к культурным ценностям.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой разоблачили контрабандный ввоз печатной продукции с территории России.

Также была блокирована схема ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам.

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