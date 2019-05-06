В Киеве начали монтаж необычной скульптуры в виде обнимающихся гигантов

Скульптура пока что плотно закутана в брезент

Фото: s.com.ua : art management & gallery.

В парке на Днепровской набережной в Киеве начали монтаж огромной скульптуры под названием "Единение". Сейчас тротуар на прогулочной дорожке перегорожен красной лентой и людям нужно обходить место, где установят скульптуру, мимо церкви и ресторана, которые работают рядом.











Скульптура будет очень необычной, поскольку представляет собой два обнимающихся тела, которые символизируют женское и мужское начало. Вес памятника – около 1000 килограмм, высота – 4,5 метра, ширина – 3,5 метра. Его авторы – украинские скульпторы Егор и Никита Зигуры.

Проект скульптуры был презентован еще в прошлом году и многие киевляне шутили, что обнимающиеся люди – это братья Кличко.

Фото: s.com.ua : art management & gallery

Какой именно статую сделали и похожа ли она на братьев-боксеров, пока тяжело сказать. Она вся плотно закутана в брезент, а головы обмотаны клеенкой.

К слову, установлена скульптура будет так, чтобы в определенный момент дня Солнце будет видно сквозь сердце, которое образовывают две фигуры. Кстати, скульптурная композиция сварена методом аргоновой сварки из полированных прутов и труб из нержавеющей стали, она будет стоять на бетонном фундаменте. Территорию рядом со скульптурой также облагородят: сделают мощение, озеленят, установят фонари и лавочки. Под это уже разрыта приличная территория парка. Когда откроют скульптуру, пока неизвестно.

Фото: s.com.ua : art management & gallery

"Ее только начали монтировать. Процесс идет", – сообщили нам в КП СЗН Днепровского района.

Ранее мы писали, что с Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой".

Ранее сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.

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