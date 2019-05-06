Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве убрали изуродованную вандалами "Бабушку с кравчучкой"

6 мая, 09:28

Скульптуру обещают вернуть после восстановления

Фото: Александр Марущак, Сегодня

С Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой". Напомним, неизвестные повредили ее в начале апреля: бабушке разломили голову. Тогда скульптор Анна Киселева сообщила "Сегодня", что бабка не подлежит ремонту, ее нужно убрать.

Впрочем, она простояла так почти месяц, а в конце апреля на нее совершили второе нападение: оторвали кравчучку с уткой и нарисовали свастику.

"Скульптура была установлена на набережной участниками "Студии квартал-95" в 2013 году. Сейчас вместе с ними мы временно убрали бабушку, чтобы избежать дальнейших конфликтов. Планируем восстановить ее своими силами, под присмотром автора, и вернуть", — сообщили в КП СЗН Днепровского района.

На месте, где была установлена скульптура
На месте, где была установлена скульптура Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ранее сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.


Также мы писали, что на Оболонской набережной в Киеве лавочки и парапеты обмазали солидолом. При этом на набережной испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, вандалы, скульптура, русановка

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве убрали изуродованную вандалами "Бабушку с кравчучкой"". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом вандалы разгромили забор музея-заповедника

21 апреля, 15:18

Дирекция музея сообщила, что несовершеннолетним без сопровождения взрослых ограничат вход на территорию

Разорванное Евангелие, порисованные иконы: в Тернопольской области вандалы разгромили храм

14 апреля, 09:29

Разбив окно в алтаре, преступники проникли в храм Святой Троицы на Божьей горе

ФОТОФАКТ. В Киеве неизвестные уничтожили аллею из 55 тополей

12 апреля, 11:49

Коммунальщики вызвали полицию

Вандалы в Киеве: изуродованную "Бабушку с кравчучкой" уже нельзя восстановить

8 апреля, 09:31

По словам автора скульптуры, искалеченный вид арт-объекта пугает детей

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Дневной сон вреден для здоровья

Создатель Новичка пояснил, почему Скрипали выжили

"Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как живым остаться"

Похоже, на электромобилях сэкономить не удастся

Чем заменят керосин в пассажирских самолетах

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

4 мая, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне