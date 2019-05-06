В Киеве убрали изуродованную вандалами "Бабушку с кравчучкой"

Скульптуру обещают вернуть после восстановления

Фото: Александр Марущак, Сегодня

С Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой". Напомним, неизвестные повредили ее в начале апреля: бабушке разломили голову. Тогда скульптор Анна Киселева сообщила "Сегодня", что бабка не подлежит ремонту, ее нужно убрать.

Впрочем, она простояла так почти месяц, а в конце апреля на нее совершили второе нападение: оторвали кравчучку с уткой и нарисовали свастику.

"Скульптура была установлена на набережной участниками "Студии квартал-95" в 2013 году. Сейчас вместе с ними мы временно убрали бабушку, чтобы избежать дальнейших конфликтов. Планируем восстановить ее своими силами, под присмотром автора, и вернуть", — сообщили в КП СЗН Днепровского района.

На месте, где была установлена скульптура Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ранее сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.

Также мы писали, что на Оболонской набережной в Киеве лавочки и парапеты обмазали солидолом. При этом на набережной испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба.

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