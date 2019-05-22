Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве немного похолодает из-за дождей

22 мая, 08:18

В среду в столице ожидается гроза

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в среду, 22 мая, в столице пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

Осадки принесут в столицу небольшое похолодание. Днем температура воздуха будет +20...+22 градуса, а ночью +11...+13 градусов.

Ранее мы писали, что по Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырывал с корнем деревья. Видео стихии было опубликовано очевидцами в местном Instagram-сообществе. Как сообщил автор записи, ролик был сделан вечером 20 мая в селе Камянка Глыбочицкого района. Пока неизвестно, какие разрушения принес смерч и были ли пострадавшие в результате стихии.

Напомним, 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Ветер повалил много деревьев и столбов, сорваны крыши, порваны провода, отсутствует электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.

Также непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, погода, дождь

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве немного похолодает из-за дождей". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливни в Ровенской области: под водой 11 тысяч гектаров земли

Вчера, 14:35

Больше всего пострадали города и поселки на севере области

На Украину надвигается непогода: Правобережье накроют грозы со шквалами

Вчера, 12:41

На Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди

В Японии минимум полторы тысячи домов остались без света из-за ливней

Вчера, 06:45

Ливни привели к нарушениям транспортного сообщения

На Феодосию обрушились сильные ливни: часть города затопило

20 мая, 15:47

Дорога у подножья горы полностью покрыта селевыми потоками

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Капризов ответил на вопрос про отношения с Загитовой

Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской: как быть Первой Леди

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Месси установил очередное невероятное достижение

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

У Медведевой возникли проблему в аэропорту

Ученые создали противозачаточные серьги

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

10 звездных родителей с психическими расстройствами

8 ошибок при чистке зубов, которые совершают почти все

Как спастись от клещей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь