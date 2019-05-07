В Виннице прошел сильный ливень: улицы затопило

На одной из улиц города едва не затопило многоэтажку

Непогода вчера вечером накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.

Из-за этого машины буквально плавали на дорогах, а некоторых водителей спасателям пришлось доставать из затопленных автомобилей. Кроме того, на дорогах образовались длинные пробки и приостанавливалось движение электротранспорта.

А в одном из многоэтажных жилых домов на улице Литвиненко ливневая система не справлялась с отводом воды. Из-за этого вода начала попадать внутрь дома.

"Спасатели на месте происшествия сделали водоотвод экстренно. Вода стала бы попадать в электрощитовую, и произошло бы короткое замыкание", – рассказал "Сегодня" представитель государственной службы чрезвычайных ситуаций в Винницкой области Александр Кутовий.

Напомним, вчера Киев накрыл первый сильный ливень с грозой, градом и шквальным ветром, и город в очередной раз не выдержал испытания "большой водой".

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