В Киеве немного спадет жара и пройдет дождь с грозой

В Киеве во вторник, 30 июля, жара немного пойдет на спад и пойдет грозовой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов, ночью будет +18...+20 градусов. Такая же температура днем будет в Барышевке, Яготине и Вышгороде. При этом грозовые дожди ожидаются по всей области.
Чуть жарче днем будет в Мироновке, Белой Церкви, Фастове, Борисполе. Там дневная температура воздуха будет +26...+28 градусов.
В Чернобыле, Тетереве днем будет +24...+26 градусов.
Напомним, накануне, 29 июля, на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.
При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.
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