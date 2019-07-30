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В Киеве немного спадет жара и пройдет дождь с грозой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0,%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC,%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0,%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC,%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F 2019-07-30T08:23:00+03:00 Другие новости Осадки прогнозируют по всей области

В Киеве во вторник, 30 июля, жара немного пойдет на спад и пойдет грозовой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов, ночью будет +18...+20 градусов. Такая же температура днем будет в Барышевке, Яготине и Вышгороде. При этом грозовые дожди ожидаются по всей области.

Чуть жарче днем будет в Мироновке, Белой Церкви, Фастове, Борисполе. Там дневная температура воздуха будет +26...+28 градусов.

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В Чернобыле, Тетереве днем будет +24...+26 градусов.

Напомним, накануне, 29 июля, на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.

При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

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