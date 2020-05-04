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В Киеве обещают грозу: объявлено штормовое предупреждение

4 мая, 09:30

Наталья Руда

Температура днем в столице поднимется до +18...+20 градусов

В Киеве в понедельник, 4 мая, ожидается гроза (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет до +18...+20 градусов и дождь, ночью ожидается до +11...+13 градусов и дождь.

По области также прогнозируют грозы, но в Барышевке, Яготине, Фастове, Белой Церкви и Мироновке температура будет на пару градусов выше, чем в столице.

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В Киевской городской государственной администрации призвали соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что накануне под Киевом, на границе с Житомирской областью, прошла гроза и выпал град. По словам очевидцев, градины были не слишком крупными, но иногда достигали размера фасолины.

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Ранее мы сообщали, что погода в мае ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Температура воздуха будет прыгать – украинцам стоит ждать и теплой погоды, и похолоданий. Читайте подробнее от синоптиков прогноз погоды на май.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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