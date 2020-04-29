Жара, дожди и заморозки: прогноз погоды на май

За коронавирусно-карантинными проблемами незаметно проходит апрель, на днях наступят майские праздники, называемые в народе "дни труда и шашлыка". И хотя в конце апреля нас ждет потепление, по-настоящему пошашлычничать вряд ли получится. И не только из-за карантина, но и потому, что погода в начале мая ожидается совсем не майской – дождливой и прохладной.

О том, какой будет погода в последнем месяце весны, читайте в эксклюзивном прогнозе от сайта "Сегодня".

Инфографика – по расчетам народного синоптика Леонида Горбаня.

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Леонид Горбань: "Дождей не будет две недели"

Наиболее подробный прогноз, как обычно, дал самый известный народный синоптик Леонид Горбань.

"Май ожидается жарким и засушливым, в середине месяца две недели без осадков, – рассказал Леонид Горбань. – В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до 27-30 градусов тепла, к середине месяца станет чуть прохладнее, 27-29 тепла. Осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат. После 20 мая температура спадет до комфортных 23-25 тепла, но с 25 мая начнутся дожди. Их принесут циклоны с юга и юго-запада, поэтому не похолодает, а, наоборот, потеплеет. Особо сильные ливни возможны 28-29 мая, в отдельных регионах выпадет до 15 мм осадков, почти четверть месячной нормы. Но в целом дождей будет мало, 27-36 мм в зависимости от региона".

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Укргидрометцентр: Как обычно, но немного теплее

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Специалисты Укргидрометцентра уверены: в мае этого года погода мало будет отличаться от среднестатистической, разве что будет теплее.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида напомнил: обычно среднемесячная температура воздуха в мае составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Но в первой половине мая в большинстве областей Украины, а во второй половине месяца – в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах вероятны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе.

"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через + 15 градусов, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южных регионах страны в первой половине мая, на остальной территории – во второй половине мая, – разъяснил нам Николай Кульбида. – Ныне в мае средняя месячная температура предполагается 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений (1981-2010 гг). Месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм, что в пределах (80-100%) средних значений за базовый период".

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Ученые: имеем аномальную погоду

Официальная метеорология говорит, что тенденции теплой зимы продолжились весной, и май не станет исключением. Об этом нам рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"Говоря о погоде за последний год, мы упоминаем, что она аномальная, – отметила Вера Балабух. – Климатической зимы в этом сезоне не было, необычно теплыми оказались март и апрель, не станет исключением и май. Он будет теплым и с количеством осадков близким к нормам – это 60-80 мм в большинстве регионов. Но картина по регионам окажется разной: на юге возможен недостаток дождей, а на севере и в Карпатах – избыток. Погода весь месяц ожидается неустойчивой из-за нескольких циклонов, которые станут перемещаться по территории Украины и принесут грозы, шквалы. Но эти циклоны небольшие, поэтому ожидать, что дожди пройдут везде, не приходится".

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По оценке Веры Балабух, в мае погода будет более летней, чем весенней, то есть среднесуточная температура превысит 15 градусов тепла. Днем максимальная температура перейдет за 25 градусов тепла, ночи тоже окажутся достаточно теплыми, выше +10 градусов. Но май – капризный месяц, поэтому сохраняется небольшая вероятность ночных заморозков.

Ученый также отметила, что отдельные дни могут быть очень знойными, но сказать, что значительную часть месяца сохранится продолжительная жара, нельзя.

Погодные сайты: Две волны дождей, но нежарко

Обобщенные данные погодных сайтов также говорят о двух периодах сильных дождей по Украине в начале и в конце мая. Первая волна придет на запад страны уже 1 мая, а на следующий день задождит по всем регионам. В западных областях осадки должны прекратиться к 5-6 мая, а вот в остальных областях ненастье затянется до 8-9 мая.

Вторая волна дождей ожидается с 23 по 29 мая, но они должны быть менее обильными, чем в начале месяца. А вот тропической жары, по информации погодных сайтов, в мае не должно быть, днем температура не поднимется выше 20 градусов, ночью может опускаться даже ниже +5 тепла.

А еще в мае власти Украины собираются ослабить карантин. О том, какие запреты могут отменить, смотрите в сюжете:

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