В Киеве объявили "желтый" уровень опасности: как не стать жертвой шквального ветра
Столицу в ближайшие часы накроет стихия
В ближайшие часы и до конца дня 9 июля в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, объявлен желтый уровень опасности, сообщает КГГА.
Управление по вопросам гражданской защиты горадминистрации напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев, веток, а также при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, что сильный ветер, который обрушился на столицу в начале лета, сорвал крышу одного из промышленных зданий на Виноградаре. При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд. Фото и видео мощного ливня в столице смотрите в подборке новостей "Сегодня".
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