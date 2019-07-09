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В Киеве объявили "желтый" уровень опасности: как не стать жертвой шквального ветра

9 июля, 15:59

Столицу в ближайшие часы накроет стихия

Фото: Lawrence Jackson
Фото: Lawrence Jackson. Фото: AFP

В ближайшие часы и до конца дня 9 июля в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, объявлен желтый уровень опасности, сообщает КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты горадминистрации напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев, веток, а также при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что сильный ветер, который обрушился на столицу в начале лета, сорвал крышу одного из промышленных зданий на Виноградаре. При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд. Фото и видео мощного ливня в столице смотрите в подборке новостей "Сегодня".


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Тег Киев, ветер, ураган, буря, предупреждение

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