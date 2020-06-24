В Киеве ослабили карантин: что открылось и с какими ограничениями

Разрешили работать ресторанам и кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам, но с рядом оговорок

В Киеве со среды, 24 июня, в столице сняли ряд карантинных ограничений. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Так, правительство разрешило и столичные власти выдали распоряжение о возобновлении работы:

ресторанов и кафе (без детских комнат)

бассейнов (для индивидуальных тренировок)

кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).

Также разрешили проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, Кличко уточнил, что город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

"Подчеркиваю: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. И это не страшилка. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", – уточнил мэр.

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Отметим, что рестораны и кафе работали и ранее, однако посетители могли расположиться только на летних террасах. Теперь же заведения общественного питания могут обслуживать людей внутри.

Напомним, что статистика по коронавирусу в Киеве неутешительна – за минувшие сутки в городе COVID-19 подтвердился у 99 человек. Всего по Украине на сегодня коронавирусом заразились 39 014 человек, при этом только за сутки COVID-19 диагностировали у 940 украинцев. Это самое большое число зараженных коронавирусом за сутки с начала эпидемии в Украине.

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