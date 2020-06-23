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В Киеве от коронавируса умерли уже более 100 человек

23 июня, 09:07

Наталья Руда Наталья Руда

COVID-19 унес жизни уже 101 жителя Киева

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 61 человека, трое больных умерли. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего коронавирус унес жизни уже 101 жителя столицы.

На сегодня в Киеве уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет
  • 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет
  • 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус побороли 1415 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах – по 8 случаев.

Напомним, на 23 июня в Украине подтверждено заболевание COVID-19 у 38 074 человек. За время пандемии умерли 1035 украинцев.

Отметим, что карантин в Украине ранее продлили до 31 июля.

Также смотрите в сюжете о карантине и коронавирусе в Одессе и на Закарпатье:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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