В Киеве от коронавируса умерли уже более 100 человек

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 61 человека, трое больных умерли. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего коронавирус унес жизни уже 101 жителя столицы.

На сегодня в Киеве уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет

28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет

2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус побороли 1415 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах – по 8 случаев.

Напомним, на 23 июня в Украине подтверждено заболевание COVID-19 у 38 074 человек. За время пандемии умерли 1035 украинцев.

Отметим, что карантин в Украине ранее продлили до 31 июля.

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