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В Украине снова продлили карантин

17 июня, 14:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Только за последнюю неделю 4 853 человек заболели COVID-19

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о продлении карантина до 31 июля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В первую очередь он сообщил, что только за последнюю неделю 4 853 человека заболели COVID-19. По его словам, это наибольшее количество за время пандемии. Премьер сетует, что украинцы приняли ослабление карантина за его отмену, что повлекло за собой печальные результаты.

"Учитывая рост количества коронабольных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", – сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что будут рассмотрены предложения Минздрава по обновленному подходу к адаптивному карантину, который предусматривает усиление карантина в отдельных регионах, но при условии, если этого будет требовать ситуация.

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Отметим, что в Украине 22 июня заканчивается срок действия карантина. В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 власти задумались над возвращением некоторых ограничений. Так, например, на днях Денис Шмыгаль пригрозил ужесточить наказание для тех, кто не носит маски. По его словам, вопрос ношения масок на улице могут пересмотреть, а вот в помещениях и транспорте масочных режим обязателен.

В свою очередь главный санитарный врач страны Виктор Ляшко озвучил новые распоряжения по карантину из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране. Он сообщил, что новые решения были приняты по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин коронавирус Кабинет министров Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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