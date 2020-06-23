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Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 38 тысяч

23 июня, 08:45

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

От COVID-19 с начала эпидемии скончались 1035 украинцев

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Только за прошлые сутки, 22 июня, в стране зафиксировали 833 новых случая COVID-19. Об этом говорят данные мониторинговой системы СНБО.

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Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у по 38 074 украинцев. Инфекция уже унесла жизни 1035 зараженных (23 за последние сутки). Вылечиться от COVID-19 удалось 16 956 зараженным (314 за последние сутки).

Напомним, ожидания украинцев, что в стране с 22 июня карантин отменят, не сбылись. Не дожидаясь этой даты, Кабмин объявил, что карантин продлевается до 31 июля, то есть еще на 40 дней. Сайт "Сегодня" выяснил, почему так случилось и что необходимо, дабы страна вернулась к привычной жизни.

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Также премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился усилить контроль за соблюдением карантина в Украине, чтобы не допустить итальянского или испанского сценария с коронавирусом в нашей стране.

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Кроме того, мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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