В Киеве на "стеклянном мосту" разбилась еще одна секция: опубликованы фото

Киевляне отодвинули ограду, преграждавшую вход на площадку















На недавно открытом в центре Киева пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет обзорную площадку возле Арки Дружбы народов и Владимирскую горку, разбилось еще одно стекло на полу.

Повреждение одной из стеклянных секций произошло 31 мая, около 22:40. В месте, закрытом строительным забором – отдыхающие просто отодвинули секцию, чтобы попасть на закрытую часть моста, сообщает "Информатор".

Люди спокойно ходили по покрытому трещинами стеклу и делали фото, а разбитая секция из-за серьезных повреждений совершенно потеряла прозрачность.

Напомним, что перед открытием моста на стеклянном полу прыгал мэр Киева Виталий Кличко со своим братом Владимиром, демонстрируя надежность пререправы. Впрочем, буквально сразу после открытия со стеклянным полом начались проблемы. Так, первое треснувшее стекло посетители заметили уже на следующий день после открытия переправы. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

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