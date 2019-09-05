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В Киеве открыли лестницу от Андреевской церкви до Владимирской горки

5 сентября, 22:28

С лестницы с подсветкой открываются красивые виды

Фото: КГГА

Фото: КГГА

В Киеве открыли новую лестницу, которая ведет от Андреевской церкви к Аллее художников и парку "Владимирская горка", сообщает КГГА.

"Еще несколько лет здесь были заросли, а сегодня – туристический маршрут, который уже облюбовали киевляне и гости нашего города. А теперь на обновленную Аллею художников можно спуститься и от Андреевской церкви. Наш киевский Монмартр становится еще красивее и удобнее!" – рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Новую лестницу построили по тому же принципу, что и лестницу, которую открыли в прошлом году, она ведет с Пейзажной Аллеи в урочище Кожемяки. Это сборная железобетонная конструкция с деревянными ступеньками.

Вечером лестница будет подсвечиваться, LED подсветка вмонтированы даже в перила.

"Новую привлекательную локацию город создал в сотрудничестве и при поддержке меценатов. Я благодарен неравнодушным бизнесменам, которые любят Киев и приобщаются к воплощению изменений в нем" – сказал Виталий Кличко.

Новые лестница стала частью большого туристического маршрута в историческом центре столицы. Также город уже завершает работы по реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка", через который проходит маршрут. В парке вымостили новые дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения. Также возвели две новых беседки, а ту, что уже была в парке – реконструировали. Укрепили подпорными стенками и склоны, на которых стоят беседки.

Напомним, на Крещатике, 25 открыли лестницу, которая с 2016 года была закрыта баннером, поскольку находилась в аварийном состоянии. Лестницу и подпорную стену построили в 1954 году, и она пришла в негодность. Ремонтные работы активизировали ко дню финала ЛЧ, когда в центр прибывали сотни иностранных туристов.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение мало.

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Киев КГГА парк лестница Владимирска горка

Источник: Сегодня

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