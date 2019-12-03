В Киеве открыли уже 21 пункт обогрева: какую помощь можно получить

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Киевская власть продолжает открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели.

В девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно, с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться.

Светлана Назаренко, заместитель директора Департамента социальной политики КГГА:

"Если человек нуждается в помощи, ее окажут. Это может быть горячее питание, гуманитарная помощь, теплые вещи. Если человек обращается за медицинской помощью, тоже могут предоставить".

А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать. Пускают сюда с восьми вечера и находиться здесь можно до восьми утра. Ночуют преимущественно бездомные.

Анна Казимир, пресс секретарь регионального филиала "Юго-Западной железной дороги":

"Наша охрана собирает их, проходит в начале восьмого, мы собираем как можно больше, чтобы не оставлять на вокзале и предлагаем им провести ночь, поесть, попить чаю в этом пункте обогрева".

Бездомных в столице ежедневно кормит и социальный патруль. Привозят горячую еду на Центральный вокзал, а также к станциям Дарница и Киев-Волынский. А тех, кому негде ночевать – направляют в Дом социальной опеки. Там есть оборудованные комнаты.

Виктория Селивестрова – заместитель директора Дома социальной опеки:

"Они рассчитаны на 18-20 лиц и только отличаются женские и мужские комнаты. У нас всего 9 комнат, из них две женские. Человек должен быть не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

В заведении также накормят, предложат душ, теплую одежду и обувь. При необходимости подскажут, где можно восстановить документы. Цена ночевки там – символические десять гривен. В общем, пункты обогрева в столице будут работать до конца зимы.

Напомним, не только в Киеве помогают людям, которые остались без крышей над головой. Ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Украине спасают бездомных. По разным статистическим данным в Украине насчитывается около 20 тысяч бездомных.

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