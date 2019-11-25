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Морозы в Киеве: как выглядят столичные пункты обогрева (фото)

25 ноября, 14:52

В Печерской и Соломенской РГА назвали адреса пунктов обогрева

Фото: Соломенская РГА

Фото: Соломенская РГА

В Киеве с наступлением морозов открыли первые пункты обогрева. Об этом сообщают пресс-службы районных государственных администраций в столице.

В частности, как сообщает пресс-служба Печерской РГА, с 22 ноября в районе работают четыре пункта обогрева в помещениях жилищно-эксплуатационных участков, по адресам:

  • ул. Бассейная, 5а (ЖЭУ "Крещатик");
  • бульв. Марии Примаченко, 3 (ЖЭУ "Печерская брама");
  • пер. Никольский, 9 (ЖЭУ "Липкижитлосервис");
  • бульв. Дружбы Народов, 30/1 (ЖЭУ "Печерскжитло").

Там посетители могут согреться горячим чаем с печеньем. В РГА уточнили, что в пункт обогрева сможет обратиться каждый, кто будет нуждаться в помощи. Стационарные пункты обогрева будут функционировать в течение периода низких температур.

Кроме того, в Соломенской РГА сообщили, что пункт обогрева открыт и на Центральном железнодорожном вокзале, он уже может принимать бездомных и каждого, кто нуждается в помощи.

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"Пункт обогрева можно найти у крытого паркинга железнодорожного вокзала, вход – рядом с отелем Ibis. В нем есть зал с местами для сидения, туалет и душевая комната", – уточнили в пресс-службе РГА.

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Также в Соломенском районе круглосуточно работает пункт обогрева в Доме социальной заботы на ул. Суздальская, 4/6. Бездомные люди могут там не только согреться, но и получить другие социальные услуги. В частности, питание, помощь в обеспечении одеждой, обувью, мягким и твердым инвентарем. Подопечные Дома социальной заботы также получают неотложную медицинскую помощь и могут переночевать.

Вскоре заработают еще пункты обогрева на ул. Волынская, 2 и на бульв. Вацлава Гавела, 83а, где можно согреться горячим чаем с печеньем.

Напомним, по данным синоптиков, уже через несколько дней морозы в столице уступят место дождям.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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Киев зима пункты обогрева

Источник: Сегодня

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