В Киеве открыли юбилейную мини-скульптуру: где ее искать

Фото: Андрей Мешков/Facebook

В столице открыли двадцатую, юбилейную мини-скульптурку проекта "Шукай". Она расположена на ул. Липинского, 15, и посвящена уникальному сооружению, столетнему "Киевскому велотреку".

Фото: facebook.com/yuliabevzenko

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Фото: facebook.com/yuliabevzenko

Миниатюрного, мчащего на скорости велосипедиста создал из бронзы скульптор Юрий Билявский.

Напомним, возле аэропорта "Киев" 31 августа, в День авиации Украины, открыли памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Бронзовый памятник высотой более семи метров установлен на полусфере в виде земного шара. В руке молодой авиаконструктор держит первую модель вертолета, которую он сделал и запустил в Киеве. Скульптор Владимир Журавель создал специальный механизм, при помощи которого лопасти вертолета будут крутиться от сильного порыва ветра. Памятник изготавливался почти девять месяцев за счет мецената от аэропорта "Киев". Подписи на граните на английском и украинском языках сделают в виде букв, стилизованных под лопасти вертолета. Теперь у киевлян появится новая традиция: потрешь ногу Сикорскому — облетишь весь земной шар!

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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