В Киеве открылся тренинговый центр "Укртелекома"

В год обучение будут проходить восемь тысяч сотрудников

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В Киеве открыли новый центр, где будут обучать специалистов компании "Укртелеком" – тут пройдут тренинги и мастер классы.

У компании – более 20 тысяч сотрудников, а это немалый процент тех, кто занят в сфере фиксированной связи. Чтобы специалисты "Укртелекома" постоянно шлифовали свои знания и навыки для них разрабатывают программы повышения квалификации. В этом году, благодаря новому центру, обучение пройдут более восьми тысяч сотрудников.

"Укртелеком" всегда создавал условия для постоянного обучения сотрудников. Среди наших программ – тренинги по развитию технических, профессиональных и управленческих компетенций. Уверена, что открытие нового центра добавит нашим программам дополнительной ценности", – рассказала директор департамента подбора, обучения и развития персонала Светлана Судакова.

"Мы, можно сказать, первооткрыватели этого центра. Можно тренировать свои навыки, можно знакомиться ближе с коллегами и делиться опытом", – добавила специалист по подбору персонала Ольга Гарбар.

Напомним, ранее мы сообщали, что на прошедших в Украине выборах президента подсчет голосов проводился необычайно быстро и немалая заслуга в этом – тех, кто обеспечивал связь между участниками избирательного процесса.

Инфраструктурный сервис выборов традиционно обеспечивала компания "Укртелеком": связь между участками и избирательной комиссией, поддержка базы данных реестра избирателей и так далее.

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