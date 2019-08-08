В Киеве отмечает 45-й день рождения единственная в Украине горилла по имени Тони

Фото: Киевский зоопарк

Сегодня отмечает свой 45-й день рождения единственная горилла в Украине, самец по имени Тони. "Сегодня" узнали, как пройдет день рождения долгожителя Киевского зоопарка.

Праздник начался в 11:00 на Острове зверей, где находится вольер Тони. Как рассказали нам в зоопарке, Тони вышел к гостям, его ждали 30 коробок с вкусняшками, а вольер оформили свежими ивовыми ветками, которые Тони очень любит. Кульминацией стал большой поднос, на котором был праздничный завтрак — 11 килограммов фруктов: персики, дыни — все то, что обожает именинник.

Напомним, Тони родился в немецком городе Нюрнберг 8 августа 1974 года. Жил в двух зоопарках Гановера и Саарбрюккена, а в сентябре 1999-го переехал в Киев.

Фото: Киевский зоопарк

"Тони не понимал языка, и нам пришлось учить его. Мы много разговаривали, даже читали ему разные книги. Он не понимал нашей еды. Пришлось наглядно показывать Тони, как нужно кушать, — рассказывает "Сегодня" Валентина Дикарева, заведующая отделом приматов. — Тони обожает вареную или запеченную картошечку сортов "Красная рута" и "Щедрик" с луком и чесноком, огурцами, помидорами, вареной кукурузой. Он любит играть в прятки и особенно пугать посетителей, внезапно стуча по стеклу. Сейчас у Тони есть плазменный телевизор, гамак, баскетбольное кольцо, мячи, колесо-головоломка, из которого можно доставать вкусности, и собственное кресло".

Половину своей жизни Тони прожил в Киевском зоопарке.

Фото: Киевский зоопарк

"У него почтенный возраст. Он уникальная горилла, поскольку сам выбрал людей своей семьей. Еще в юности Тони не мог общаться со своими соплеменникам. Он более комфортно ощущает себя в одиночестве, — рассказывает "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка. — Прожив в двух зоопарках Германии, Тони так и не стал своим в разных группах горилл. Даже в 1999 году, когда он приехал в Киев, он не смог сжиться с самкой Дори. После этого ему уже не искали пару, поскольку каждая попытка — это стресс. Сейчас Тони ведет спокойный образ жизни, фактически как пенсионер. Очень любит людей, которые за ним ухаживают, а это в основном женщины, и ему это явно очень нравится".

Фото: Киевский зоопарк

Два года назад Тони перевели в новый вольер. Горилла прошла полное медобследование при участии иностранных специалистов. По полученным данным, была откорректирована его диета. Он скинул лишний вес, увеличилась подвижность, улучшилось общее состояние.

Фото: Киевский зоопарк

"У Тони хорошее здоровье. За все время жизни в Киевском зоопарке он болел только простудными заболеваниями и расстройством желудочно-кишечного тракта, — рассказывает Инна Васильковская, главный ветеринарный доктор зоопарка. — Это было связано с нарушением диеты из-за угощений от посетителей. После того как Тони перевели в новый вольер, его здоровье улучшилось, ведь посетители уже не могут забросить ему конфеты, печенье, чипсы, сладкую вату или другие вредные гостинцы. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать здоровье нашего любимчика".

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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