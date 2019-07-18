В Киеве отреставрируют восемь уникальных памятников архитектуры Подола

Среди объектов, которые кардинально обновятся уже в этом году, — дом Петра І и дом купца Апштейна

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве активизировались работы по восстановлению исторических зданий. Среди объектов, которые кардинально обновятся уже в этом году, — дом Петра І и дом купца Апштейна. А в следующем реконструируют аж четыре известных памятника. В том числе кельи Фроловского монастыря и корпуса Братского. Выяснили, чем здания примечательны и что там изменится.

По словам директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка, всего в перечне претендентов на реконструкцию в 2019—2020-х годах восемь памятников истории (в прошлом году осилили только два).

"Все они находятся на Подоле, это ценная архитектура", — говорит он.

На двух объектах работы уже частично выполнили. Правда, в департаменте жалуются, что старания не все оценили: кто-то успел подпортить обновленные стены одного из зданий.

Реставрация всех этих исторических памятников обойдется городскому бюджету в 21 миллион гривен.

Дом ювелира на Андреевском спуске, 5/31

Этот двухэтажный жилой дом построен в конце XIX века киевским ювелиром Захаром Брезгуновым. Несколько лет назад его фасад уже перекрашивали. Но сейчас весь дом "украшен" многочисленными граффити и снова нуждается в ремонте. Для борьбы с вандалами здесь поставили камеры видеонаблюдения.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Уже разработан проект реставрации, но начнется она в 2020 году. Укрепят фундамент, заново окрасят фасад в желто-белые тона. В отдельных местах восстановят детали внутреннего убранства. А вот старинные окна менять не будут.

Домик Петра I на Константиновской, 6/8

Белоснежное двухэтажное здание с колоннами — одно из старейших на Подоле. Дом возвели в конце XVII века для киевского войта (старосты) Яна Быковского. Согласно легенде, здесь в 1706 году несколько дней гостил император Петр І. Отсюда и название. Сейчас тут находится музей истории киевской благотворительности.

В последние годы киевляне жаловались на отвратительное состояние уникального здания. В этом году его взялись капитально ремонтировать.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Уже отреставрировали фасад, обустроили новую гидроизоляцию фундамента и подвальных помещений. Увы, как раз здесь торцевая стена пострадала от рук вандалов. Несколько дней назад ее испортили непонятными надписями, их уже в скором времени закрасят.

Архивное фото

До конца года в домике Петра І закончат и внутренние работы.

Особняк бургомистра на Сковороды, 9-б

Этот памятник истории — один из немногих жилых домов, который сохранился после страшного пожара 1811 года. Сейчас здесь находится офис археологов постоянно действующей Подольской экспедиции.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Увы, за много лет фундамент дома начал разваливаться. В отдельных местах отваливается не только штукатурка, но и старинные кирпичи.

В следующем году реставраторы укрепят фундамент, поштукатурят стены. Цветовая гамма фасада, обещают, не изменится.

Особняк мэра города на Борисоглебской, 6

Это здание было возведено в середине ХІХ века в стиле классицизма, как жилой дом. В нем проживал киевский городской глава Степан Сольский. Уже много лет его занимает Подольский загс. За полтора века здание заметно просело, окна во многих местах покосились.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Особняк начнут обновлять уже в этом году, а его фасад розового цвета подсветят.

Дом купца Апштейна на Спасской, 12

Здание в стиле историзма соорудили в 1912 году для известного киевского купца Товия Апштейна. Сейчас его занимает департамент охраны культурного наследия КГГА. В прошлом году фасад здания вместе с лепниной был капитально отреставрирован.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Правда, цвет после покраски стал очень насыщенным — не всем понравилось. В этом году восстановят уникальные интерьеры с каминами и столетним паркетом.

Напомним, что в Киеве разрушается памятник основателям города – братьям Хориву, Кию и Щеку, а также их сестре Лыбедь. Скульптурная композиция расположена на набережной Днепра недалеко от станции метро "Днепр". В 2010 году уже произошло обрушение задней части ладьи и фигуры братьев Щека и Хорива.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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