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В Киеве ожидается сильный ветер: как уберечься от опасностей непогоды

Сегодня, 15:16

В городе объявлен "желтый" уровень опасности

Фото: marshrutca.ru
Фото: marshrutca.ru.
В Киеве ожидается сильный ветер: как уберечься от опасностей непогоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/119/9c5/5c81199c5a454.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/119/9c5/5c81199c5a454.jpg Другие новости В городе объявлен «желтый» уровень опасности

Во второй половине дня и до конца дня 7 марта и будет ночью 8 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый), сообщили в КГГА ссылаясь на прогноз Украинского Гидрометцента.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, февраль в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского в пятницу, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.

Ранее мы сообщали, что в Украину пришло тепло и сегодня почти по всей территории страны будет в среднем 10 градусов тепла, а на юге до +15. В то же время во многих областях ожидается дождь.

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Тег погода, ветер, погода в Киеве

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