В Киеве патрульные спасли женщину, которая умирала на остановке

Патрульные Киева оказали помощь женщине, которая находилась в критическом состоянии. Так, на днях в службу 102 позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что на остановке общественного транспорта обнаружил женщину без сознания, рассказали в патрульной полиции Киева.

Прибыв, инспекторы осмотрели женщину на наличие повреждений и пытались привести ее в чувство. Но, к сожалению, все действия полицейских были напрасными, женщина задыхалась, ей случалось все хуже.

Патрульные Максим Коржавин и Анна Ивченко не растерялись, с помощью дыхательной трубки инспекторы поддерживали дыхания женщины в удовлетворительном состоянии до приезда медиков.

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После оказания экстренной помощи врачи госпитализировали потерпевшую. Учитывая нестабильное состояние женщины и высокую интоксикацию, полицейские сопроводили карету в медицинское учреждение, где для женщины уже была подготовлена ​​реанимационная.

Ранее водитель столичной полиции спас маленького черного котенка от гибели и забрал к себе домой, предварительно вылечив в ветлечебнице.

А в конце мая в Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги. Ночью инспекторы заметили маленького четвероногого "пешехода", который остановился посреди дороги. Смелый ежик пытался преодолеть восемь полос движения, но, пройдя половину своего пути, остановился отдохнуть. Ежика перенесли в безопасное место с проезжей части.

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