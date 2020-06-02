В Киеве полицейский спас котенка от гибели и забрал к себе жить (фото)

Водитель столичной полиции спас маленького черного котенка от гибели и забрал к себе домой, предварительно вылечив в ветлечебнице, рассказали в ГУ НП Киева.

Заступив на суточное дежурство, Александр Козаченко, полицейский водитель с 20-летним стажем службы, получил команду везти оперативников на выезд. Однако, проехав несколько метров, панель приборов начала подавать сигналы о неисправности, а сама машина остановилась.

Как вспоминает правоохранитель, он сразу заглянул под капот и очень удивился увиденному.

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"В моторном отсеке застрял маленький котенок. Как он там оказался – уже было неважно, главное надо было немедленно его вытаскивать оттуда. Пока освобождал, увидел, что передняя лапка неестественно висела, а с нее капала кровь. Конечно, как только смог, отвез кису в ветеринарную клинику. Там ей сделали операцию, а через две недели я забрал ее домой, и теперь Маруся – полноправный член нашей семьи", – рассказал полицейский.

Напомним, в конце мая в Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги. Ночью инспекторы заметили маленького четвероногого "пешехода", который остановился посреди дороги. Смелый ежик пытался преодолеть восемь полос движения, но, пройдя половину своего пути, остановился отдохнуть. Ежика перенесли в безопасное место с проезжей части.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу. Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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