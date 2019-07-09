ФОТОФАКТ. В Киеве переход превратили в яркую галерею: как теперь выглядит проход к ВДНГ

На ВДНХ теперь можно увидеть гигантские цветы

Фото: пресс-служба ВДНГ.

В Киеве 9 июля открыли обновленный подземный переход через проспект Глушкова к ВДНХ. Стены превратили в произведения современного искусства. Их украсили огромными яркими цветами, а еще – фирменными плашками ВДНХ, которые складываются в павильоны.

Мастера использовали 750 литров краски и работали 150 часов. Кроме росписи, в переходе также установили освещение, сделали косметический ремонт и почистили стоки.

По словам генерального директора Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгения Мушкина, ремонт – это лишь первый шаг, в будущем здесь пройдет серьезная реконструкция.















"Это тот самый подземный переход, который городская администрация планирует соединить прямым переходом от станции метро "Выставочный Центр" в течение следующих 2 лет", – говорит он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что еще в 2018 году на сайте Киеврады появилась петиция с просьбой достроить этот переход до ВДНХ. Она набрала необходимое количество голосов и была рассмотрена. Напомним, что в КГГА заявляли, что пассажиров станции метро "Выставочный центр" стало намного больше, а единственный подземный переход не справляется с их количеством. Поэтому в течение 2019-2020 годов реконструируют выход №1, уже подписано соответствующее распоряжение КГГА № 875. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", которое определено заказчиком работ, в 2019 году должно обеспечить разработку, экспертизу и утверждение проектной документации.

Напомним, что киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмущены затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки".

Отметим, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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