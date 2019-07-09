Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

ФОТОФАКТ. В Киеве переход превратили в яркую галерею: как теперь выглядит проход к ВДНГ

9 июля, 16:52

На ВДНХ теперь можно увидеть гигантские цветы

Фото: пресс-служба ВДНГ
Фото: пресс-служба ВДНГ.

В Киеве 9 июля открыли обновленный подземный переход через проспект Глушкова к ВДНХ. Стены превратили в произведения современного искусства. Их украсили огромными яркими цветами, а еще – фирменными плашками ВДНХ, которые складываются в павильоны.

Мастера использовали 750 литров краски и работали 150 часов. Кроме росписи, в переходе также установили освещение, сделали косметический ремонт и почистили стоки.

По словам генерального директора Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгения Мушкина, ремонт – это лишь первый шаг, в будущем здесь пройдет серьезная реконструкция.

"Это тот самый подземный переход, который городская администрация планирует соединить прямым переходом от станции метро "Выставочный Центр" в течение следующих 2 лет", – говорит он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что еще в 2018 году на сайте Киеврады появилась петиция с просьбой достроить этот переход до ВДНХ. Она набрала необходимое количество голосов и была рассмотрена. Напомним, что в КГГА заявляли, что пассажиров станции метро "Выставочный центр" стало намного больше, а единственный подземный переход не справляется с их количеством. Поэтому в течение 2019-2020 годов реконструируют выход №1, уже подписано соответствующее распоряжение КГГА № 875. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", которое определено заказчиком работ, в 2019 году должно обеспечить разработку, экспертизу и утверждение проектной документации.

Напомним, что киевляне, которые пользуются зеленой веткой столичного метрополитена, возмущены затянувшимся ремонтом правой части подземного перехода к станции метро "Осокорки". 

Отметим, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, переход, мурал, вднг

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве переход превратили в яркую галерею: как теперь выглядит проход к ВДНГ". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве закрывают подземный переход на ВДНХ

26 июня, 13:53

Ремонт перехода продлится до 8 июля

В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл: фото

30 июня, 15:14

Уличный художник Tv Boy изобразил "Королевский поцелуй" по случаю ЛГБТ-парада

В Киеве появился мурал с котом и попугаем в короне

25 июня, 11:47

Так художник поздравил с днем рождения свою жену

В Киеве появился новый мурал с девушкой и планетой: фото

24 июня, 09:55

Новое произведение можно увидеть на улице Попудренко

Соколова пригрозила NewsOne за телемост с Россией

6 коварных продуктов, от которых вас клонит в сон

Свежий опрос: сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Ани Лорак показала фото с отдыха

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

Медведева, Загитова, Туктамышева. Их зажигательный отпуск

Когда в Днепре выйдут на маршруты трамваи из Германии

В оккупированной Горловке на блокпосту женщина получила ранение

Аскрен высказался о поражении за 5 секунд

Качественные бутербродницы на Kasta за копейки

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Почему 22-летний парень жестоко убил девочку

Геращенко подколола команду Зеленского, но оконфузилась сама
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь