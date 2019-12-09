В Киеве планируют изменить дорожные знаки

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Киевляне заметили на улицах Киева зачехленные дорожные знаки. Например, на улице Шота Руставели таких – два, напротив перекрестка рядом с синагогой. Кроме того, читатели интересуются, зачем по городу расставлены "лишние" дорожные знаки, например, те, на которых указаны разные города Украины.

Что касается зачехленных дорожных знаков, то их действительно временно закрывают сотрудники КП "Центр организации дорожного движения".

"Делается это в рамках проведения каких-нибудь мероприятий или общественных собраний. "Зачехляют" запрещающие знаки, например, парковки. И таким образом мы разрешаем парковать там транспорт. Такая практика есть, но это временная мера, на время проведения мероприятий. После их проведения знаки "расчехляются" и работают, как раньше", – рассказал сайту "Сегодня" Виктор Черний, директор КП "Центр организации дорожного движения".

Многих водителей интересует наличие на городских улицах и проспектах "лишних" дорожных знаков, на которых указывается название города и стрелочка, направляющая движение, например, Донецк, Луганск, Одесса, Львов.

"Очень странно, когда на Оболони я вижу несколько дорожных знаков, которые указывают как проехать в Донецк или Одессу. Их наличие было бы логично, где-то на выезде из города, например, на проспекте Бажана или на улице Заболотного", – говорит водитель Игорь Шевчук.

В КП "Центр организации дорожного движения" говорят, что это знаки маршрутного ориентирования.

"Дорожные знаки в городе просто так никто не ставит – это часть схемы дорожного движения, которую мы сейчас согласовываем с патрульной полицией Киева. Эту схему мы будем дорабатывать, в том числе знаки маршрутного ориентирования. Когда вы въезжаете в любой населенный пункт или областной центр, там стоят знаки маршрутного ориентирования. Они необходимы, чтобы указывать водителю направление", – поясняет Виктор Черний.

По его словам, сотрудники КП разработали проект размещения таких знаков, который еще предстоит согласовать с полицией и в следующем году такие дорожные знаки поменяют.

"Если вы видите в Киеве знак "Донецк", то понятно, что туда вы по известным причинам пока что не доедете. Вместо этого города мы будем указывать ближайший областной центр, а дальше по трассам за городом водителей будут информировать другие дорожные знаки – разъясняющие, как ехать в нужное место. Убирать такие знаки мы не будем, скорее всего, поменяем наименования – куда ехать и в каких направлениях. В Киеве изменения коснуться дорожных знаков указывающих проезд к столичным мостам и знаков маршрутного ориентирования. Но эти изменения возможны только в следующем году, после согласования всей схемы с полицией", – пояснил нам Виктор Черний, директор КП "Центр организации дорожного движения".

Напомним, журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Кроме того, сообщалось, что из трассы Киев – Одесса хотят сделать автобан.

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