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Новак: Украине дадут 900 млн евро на ремонт трассы Киев – Одесса до уровня автобана

28 сентября, 12:51

Деньги на ремонт автодороги Украина получит от ЕИБ и ЕБРР

Фото: "Укравтодор"

Фото: "Укравтодор"

Бывший и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, озвучивший ранее стоимость ремонта дорог в стране, сообщил, что ЕИБ и ЕБРР выделят на капитальный ремонт трассы Киев – Одесса 900 миллионов евро, что уже закреплено договоренностями. Об этом Новак сообщил в интервью "Громадскому".

"Кстати, нам удалось завершить переговоры с европейскими банками с EИB и ЕБРР – Украина получает следующие 900 миллионов евро на капитальный ремонт дороги Киев – Одесса и поднятие этой дороги к категории автобана. Со следующего строительного сезона они должны начать ремонт, то есть, можно сказать: "Наконец-то будет хоть куда-то нормальный автобан". На капитальный ремонт этой дороги необходимо два-три года", - сказал Новак.

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Напомним, Новак в сентябре завершил свою каденцию на должности главы "Укравтодора" и подал в отставку. Уже 27 сентября Кабмин объявил конкурс на пост главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Напомним, что одной из инициатив Славомира Новака было внедрение на трассах освещения на солнечных батареях.

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Укравтодор ремонт дорог Киев - Одесса

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