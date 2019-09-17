"Владелец кондиционера ОУН": за дорожные указатели с ошибками львовяне заплатили 600 тысяч гривен

На каждом указателе английский перевод звучит как "насмешка" над украинским оригиналом

Во Львовской области разгорелся "языковой" скандал, причиной которого стали дорожные указатели с неправильным английским переводом.

О существовании таких указателей в Сколевком районе стало известно из соцсетей, как и том, что "переводчик" уже получил за свою работу около 600 тыс. гривен. А Львовская ОГА, специалисты которой из департамента культуры пропустили такую "досадную оплошность", собирается проводить служебное расследование.

Как выяснилось, в этом году в ЛОГА принялись внедрять проект "обозначения мест, связанных с современными героями, выдающимися деятелями, историей и культурой".

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Так, Департамент по вопросам культуры, национальностей и религий в мае этого года объявил тендер на изготовление и обозначение 27 объектов в 14 районах Львовской области, всего – 51 информационная таблица. По результатам процедуры открытых торгов, победителем стала фирма "Дорожные знаки", расположенная в селе Черляны Городокского района. Стоимость работы подрядчика – 581 тыс. гривен. В июне с ними заключили соглашение.

Но то, что у них получилось, совсем не соответствует ожидаемым результатам.

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"Кроме того, еще в июле наши эксперты жаловались в Госаудитслужбу, о нарушениях проведения тендера. В тендерной документации были грубые нарушения требований Закона. Государственная аудиторская служба Украины ответила, что проверку этой закупки они проводить не будут", – сообщают в Центре общественного мониторинга и исследований.



Сегодня во Львовской ОГА заявили, что победитель тендера в ближайшее время обеспечит исправления и изготовление информационных таблиц с правильным переводом на деньги.

"Мы обратились и настаиваем, чтобы исполнитель работ проконсультировался с языковедами и разработал корректный перевод имен и исторических терминов. Параллельно мы обратимся к соответствующим специалистам. связи с ситуацией, которая сложилась, в департаменте будет проведено служебное расследование", – говорит директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий облгосадминистрации Мирослава Туркало.

Ранее сообщалось, что на новое украинское правописание подали в суд. Истица – 12-летняя жительница Херсона. Ответчик – Кабмин.

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Также мы писали, что мать школьницы обжаловала в суде новое украинское правописание. Истица считает, что правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий.

Добавим, что Министерство образования Украины рекомендовало пользоваться последней редакцией правил с 3 июня – дня, когда она стала опубликована на его сайте и сайте Национальной академии наук.

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