В Киеве подсчитали число нелегальных хостелов

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве только 30 хостелов работают легально и платят все налоги и сборы. При этом около 230 хостелов работают нелегально. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Только 30 таких заведений работает на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, основанных на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле – сказать довольно трудно", - говорится в сообщении.

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В КГГА отметили, что проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор. Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, поэтому платить за коммунальные услуги приходится всем жителям дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов.

"В связи с этим было решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и Ассоциации хостелов Киева. Группа должна определять и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице", - уточнили в администрации.

Напомним, что хостел – самый дешевый вариант остановиться в любом городе. Выгодно туристу и предпринимателю, единственный минус – в одной комнате могут находиться одновременно быть 8-10 человек. Но для жильцов дома это постоянный поток людей и шум – 40% хостелов находятся в жилых домах. При этом в законодательном поле Украины хостелов просто не существует и никаких требований к ним до сих пор нет. Большинство из таких "бюджетных отелей" достаточно скоро могут закрыться – к этому может привести один из законопроектов, который уже лежит в Раде.

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