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В Киеве показали, как строят гигантский флагшток (фото, видео)

28 июля, 02:14

Наталья Руда Наталья Руда

Высота флагштока в центре города будет почти 90 метров

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как в столице строят гигантский флагшток у известного монумента "Родина-мать" на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

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Как напомнили в Киевской городской государственной администрации, высота флагштока будет почти 90 метров, а полотнище флага – размером 16 на 24 метра. Поднять флаг на флагштоке планируют 23 августа, в День Государственного флага Украины.

При этом Кличко сообщил, что проект по установке флагштока – благотворительный, бюджетных средств на него не тратят. Вместе с тем, новости "Сегодня" сообщали, что сначала флагшток планировалось построить за счет городского бюджета, и на это предполагалось потратить до 50 миллионов гривен. Однако позднее планы изменились, и в КГГА сообщали, что благотворительные организации потратят на флагшток в 4-5 раз меньше, чем заявлялось ранее.

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Также смотрите, как должен выглядеть флагшток после строительства:

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Архивное фото

Архивное фото

Напомним, возле ТРЦ на улице Гетьмана в Киеве из-за сильных порывов ветра упал белый металлический флагшток.

Ранее сообщалось, что в Одессе развернули 28-метровый сине-желтый флаг.

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Также смотрите в сюжете, как команда "Сегодня" установила флаг Украины на Говерле:

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Киев родина-мать флагшток

Источник: Сегодня

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