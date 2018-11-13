Завтра в Украине ухудшится погода: синоптики рассказали, где выпадет снег

Местами в Украине будут идти дожди, а где-то "небесная канцелярия" пустит в ход снег

В Украину 14 ноября пройдет мокрый снег в центре страны, на западе ожидаются дожди, а на востоке и юге будет без осадков и солнечно, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях 6-9 градусов тепла и дождь. Только на Закарпатье без осадков и будет теплее – 11-13 градусов.

А вот в центре страны и в Черниговской области небесная канцелярия преподнесет неприятный сюрприз: пройдут дожди с мокрым снегом, а температура будет колебаться от -1 (в Киевской области) до +5 (в Житомирской области). В Сумской области без осадков, но пасмурно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На запорожском курорте выпал первый снег: опубликовано видео

В восточных областях будет спокойная погода, без снега и дождей, однако тепло не будет – всего 0-3 градуса.

На пару градусов выше температура будет на юге – 2-4, а в Крыму до +7 градусов. Без осадков и солнечно.

Как сообщалось, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что в Киеве ожидается мокрый снег и гололед. Спасатели отмечали, что дожди, снег и ветер в Украину несет атмосферный фронт.

Также мы писали, что уже и в Крым пришла зима. Небольшой снег выпал в Бахчисарае и Бахчисарайском районе, а вот в Старом Крыму выпало несколько сантиметров снежного покрова, засыпав и дороги, и машины. Кроме того, в сети пишут, что небольшой снег выпал в Судаке и в селе Доброе Симферопольского района.