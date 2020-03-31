В Киеве пошел снег: когда ждать потепления (фото и видео)

Несмотря на то, что зима уже давно закончилась, погода продолжает удивлять: в Киеве в последний день марта пошел снег. В Сети пользователи публикуют фото и видео осадков.

В то же время в Укргидрометцентре рассказали, когда станет тепло. Так, согласно прогнозу синоптиков, потеплеет уже в первую неделю апреля: температура воздуха поднимется до 13 градусов.

Во вторник, 31 марта, температура в Киевской области будет 3-6 градусов тепла и переменная облачность.

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Среда, 1 апреля, будет уже более теплой: температура достигнет 4-7 градусов днем, однако ночью стоит ждать заморозков около -3 – -6 градусов. Также с переменной облачностью и без осадков.

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В четверг, 2 апреля, синоптики обещают температуру 7-10 градусов, ночью заморозки. Осадков не будет.

В пятницу, 3 апреля, день в Киевской области будет еще теплее: 11-13 градусов. Ночью температура также немного поднимется: – 1-1 градус. Однако, несмотря на потепление, день будет пасмурным и с осадками. На территории области пройдет небольшой дождь.

Напомним, недавно заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Кроме того, синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением в этом году. Прогноз погоды на весь 2020 год.

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