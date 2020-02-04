Климат быстро меняется: чем это опасно для Украины

Погода стремительно меняется во всем мире, последствия уже заметны и в Украине

/ Фото: Pixabay

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уже рассказывала, что причиной аномально теплой зимы стало влияние Атлантического океана. Теперь она отмечает, что резкие изменения климата угрожают нашей стране более частыми ураганами, более продолжительными грозами и даже засухами.

Об этом климатолог рассказала в интервью "Апострофу".

"Засуха одно из таких явлений. Ливни становятся более интенсивными. Если выпадает град, то все чаще он имеет большой диаметр. Более мощными становятся шквалы, растет скорость ветра при шквалах. Чаще возникают смерчи. Сейчас они наблюдаются уже даже в марте и сентябре. Растет продолжительность периода с грозами, шквалами, градом. А поскольку эти явления становятся более интенсивными, то и угроз, связанных с ними также становится больше", – сказала она.

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Вера Балабух отметила, что растет и количество жарких дней и продолжительность жаркого периода, особенно опасны такие явления в крупных городах.

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"Ведь город дополнительно создает остров тепла за счет большой застройки, большого количества автомобилей и асфальтированных территорий, а также малого процента зеленых зон. Этот эффект острова тепла дополнительно дает нам 10 и более градусов. И если мы говорим о температуре +46, которая наблюдалась во Франции, то это в тени и на метеоплощадках, где зеленая зона. А в городе к этому показателю надо добавить 10, а то и 15 градусов. И это температура на высоте 2 метров. Чем ближе к земле, тем выше температура. И теперь представьте, как будут себя чувствовать дети и животные в таких условиях", – подчеркнула климатолог.

В то же время она отмечает, что ситуация с климатом в мире еще более удручающая, поэтому Украина может стать той страной, куда будут приезжать климатические беженцы. И по мере того, как процессы изменения климата будут ухудшаться, Украина может стать не только транзитным регионом, через который беженцы попадают в Европу – многие из них останутся в нашей стране, ведь в Европе также происходит много таких природных катаклизмов.

Как сообщали новости "Сегодня", в центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отмечали, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года.

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