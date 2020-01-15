В Киеве после скандала создадут карту исторических фонарей

Фото: Αλέξανδρος τόμος

В Киеве после скандала с заменой фонарей в Мариинском парке активисты решили создать карту исторических фонарей на основе реестра, созданного активистом Александром Михайликом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Семен Широчин.

"Олександр Михайлик составил список, но чтобы составить из него карту, нужна помощь небезразличных, ведь исторических фонарей у нас почти 1000", – написал Широчин.

Реестр можно найти по ссылке, а карта находится здесь.

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Напомним, ранее киевлян возмутили обновленные скульптуры львов у стен Мариинского дворца. Так, люди интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему "украсили дворец гиббонами". В Государственном управдении делами также поясняли, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации Мариинского дворца.

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Также новости "Сегодня" писали, что скандал вокруг реконструкции исторической улицы Кривой Вал разгорелся в Луцке. На ремонт выделили почти 5 млн гривен. Люди ждали, что на эти деньги отремонтируют, по крайней мере, коммуникации – им уже по 80 лет. Вместо этого – получили новые фонари и мостовую.

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