Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

В Киеве после скандала создадут карту исторических фонарей

15 января, 11:50

Уникальных фонарей в столице около 1000

Фото: Αλέξανδρος τόμος

Фото: Αλέξανδρος τόμος

В Киеве после скандала с заменой фонарей в Мариинском парке активисты решили создать карту исторических фонарей на основе реестра, созданного активистом Александром Михайликом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Семен Широчин.

"Олександр Михайлик составил список, но чтобы составить из него карту, нужна помощь небезразличных, ведь исторических фонарей у нас почти 1000", – написал Широчин.

Реестр можно найти по ссылке, а карта находится здесь.

Реклама

Напомним, ранее киевлян возмутили обновленные скульптуры львов у стен Мариинского дворца. Так, люди интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему "украсили дворец гиббонами". В Государственном управдении делами также поясняли, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации Мариинского дворца.

В тренде
Стоит ли паниковать: Киев накрыло облако опасного газа

Также новости "Сегодня" писали, что скандал вокруг реконструкции исторической улицы Кривой Вал разгорелся в Луцке. На ремонт выделили почти 5 млн гривен. Люди ждали, что на эти деньги отремонтируют, по крайней мере, коммуникации – им уже по 80 лет. Вместо этого – получили новые фонари и мостовую.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев фонари освещение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коллекторы терроризируют киевлянку, которая не брала кредит (видео)
Коллекторы терроризируют киевлянку, которая не брала кредит (видео)Финансы
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лося
В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лосяДругие новости
В Киеве на крыше 16-этажки обнаружили церковь-надстройку
В Киеве на крыше 16-этажки обнаружили церковь-надстройкуДругие новости
Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочери
Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочериУкраина
Сухо, но мороз пощипает: прогноз погоды на Святвечер и Рождество
Сухо, но мороз пощипает: прогноз погоды на Святвечер и РождествоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...