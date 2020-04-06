В Киеве потеплеет до +19 градусов, но пойдут дожди

Осадки ожидаются в конце недели, а на выходных снова будет солнечная погода

В Киеве в ближайшие дни погода порадует жителей столицы теплом, однако к концу недели в городе пойдут дожди.

Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, во вторник, 7 апреля, в столице ожидается днем до +14...+16 градусов, ночью будет +1...+3 градуса. По области днем также будет тепло и сухо, а ночью местами будет до -2...+1 градуса.

В среду, 8 апреля, в Киеве прогнозируют +17...+19 градусов днем и до +3...+5 градусов ночью. Осадков не будет. По области будет такая же погода.

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В четверг, 9 апреля, в столице синоптики обещают тоже до +17...+19 градусов днем и до +3...+5 градусов ночью. Дождей не будет, а по области так же будет до +17...+19 градусов.

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В пятницу, 10 апреля, погода в столице испортится. Днем будет +13...+15 градусов, но пойдут дожди, ночью обещают до +6...+8 градусов. По области также будет дождливо, но тепло.

В субботу, 11 апреля, непогода уйдет и будет солнечно – днем в столице прогнозируют до +11...+13 градусов, ночью будет +2...+4 градуса. По области будет такая же погода.

Напомним, на прошлой неделе в столице зацвели магнолии и абрикосы.

Кроме того, потепление и сухая погода принесли киевлянам и жителям Киевской области масштабные лесные пожары и смог.

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