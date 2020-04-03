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В киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии (фото)

3 апреля, 16:42

Наталья Руда

В связи с карантином в ботсаду закрыт только оранжерейный комплекс

На территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве, который пока что открыт для посещений, расцвели магнолии.

На странице ботсада в Facebook сообщается, что также распустились абрикосы, активно цветет форзиция и другие цветы.

Работники ботанического сада также опубликовали множество фотографий распустившихся цветов.

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Отметим, что в связи с карантином в парке закрыт оранжерейный комплекс.

Напомним, что в марте температура воздуха в Киеве била рекорды несколько раз, однако в конце месяца в столице выпал снег.

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что на выходных в Украине немного похолодает, а с начала следующей недели начнет теплеть и столбики термометров поднимутся до 20 градусов. При этом ожидается практически везде сухая и солнечная погода. В Киеве 4-5 апреля также воздух будет свежим, даже холодным, ведь ночная температура воздуха будет снижаться до 2 градусов мороза, днем ​​будет не выше +10. Воскресный сильный ветер усилит некомфортные ощущения.

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Киев весна ботсад Гришко

Источник: Сегодня

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