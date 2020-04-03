В киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии (фото)

На территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве, который пока что открыт для посещений, расцвели магнолии.
На странице ботсада в Facebook сообщается, что также распустились абрикосы, активно цветет форзиция и другие цветы.
Работники ботанического сада также опубликовали множество фотографий распустившихся цветов.
Отметим, что в связи с карантином в парке закрыт оранжерейный комплекс.
Напомним, что в марте температура воздуха в Киеве била рекорды несколько раз, однако в конце месяца в столице выпал снег.
Ранее сообщалось, что на выходных в Украине немного похолодает, а с начала следующей недели начнет теплеть и столбики термометров поднимутся до 20 градусов. При этом ожидается практически везде сухая и солнечная погода. В Киеве 4-5 апреля также воздух будет свежим, даже холодным, ведь ночная температура воздуха будет снижаться до 2 градусов мороза, днем будет не выше +10. Воскресный сильный ветер усилит некомфортные ощущения.
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