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В Киеве повысился уровень загрязненности воздуха: названа причина

20 августа, 14:59

Наталья Руда Наталья Руда

В столице тяжело дышать из-за жары и пожаров

В Киеве повысился уровень загрязненности воздуха в связи с пожарами вокруг города и жаркой погодой.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, с 19 августа зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

  • диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;
  • диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки;
  • формальдегида – на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах.

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Напомним, что в столице из-за высокой температуры воздуха ограничен въезд грузовиков весом боле 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн с 10:00 до 22:00 . Кроме того, на улицы города вывели поливомоечную технику. Спецтехника работает на улицах города круглосуточно.

При этом в четверг, 21 августа, в столице и Киевской области синоптики прогнозировали дожди.

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Также смотрите в сюжете, что происходит с воздухом в столице:

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