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В Киеве из-за 31-градусной жары круглосуточно моют улицы

19 августа, 09:58

Наталья Руда Наталья Руда

Уже завтра синоптики прогнозируют грозы, но жара при этом не спадет

В Киеве, где из-за жары ограничили въезд грузовиков, коммунальщики усилили мытье и полив улиц. Спецтехника работает на улицах города круглосуточно.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В течение прошлых суток на дорогах работали более 50 поливомоечных машин. Используют и спецмашины для мытья проезжих частей дорожными шампунями.

"Благодаря интенсивному поливу и мытью уменьшается количество испарений вредных веществ от раскаленного асфальта. Также смывается пыль и грязь. А еще такая работа предотвращает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным трафиком", - говорится в сообщении.

Фото: КГГА
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Фото: КГГА

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Напомним, что в среду, 19 августа, в городе днем температура воздуха поднимется до +31 градуса, в области местами будет до +32 градусов. Вместе с тем, уже 20 августа сухая погода сменится грозами, но жара не спадет.

Ранее в Киевской городской государственной администрации напомнили о штрафах за нарушение пожарной безопасности.

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Также напомним, что весной в Чернобыльской зоне бушевали масштабные пожары. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев погода жара

Источник: Сегодня

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