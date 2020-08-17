В Киеве снова ограничили въезд фур: названа причина

Грузовикам днем нельзя въезжать в город из-за жары

В Киеве в связи с жарой в понедельник, 17 августа, снова ограничили въезд фур.

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Об этом сообщает "Киевавтодор".

"В Киеве ограничено движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой. С 10 до 22 часов ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом боле 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха более 28 °С. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют столице до +31 градуса.

В тренде Списки кандидатов в мэры Киева пополнил еще один экс-нардеп

Ранее сообщалось, что столичные коммунальщики отчитались о подготовке к зиме, рассказав о запасах соли и песка на складах "Киевавтодора".

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Кроме того, не так давно замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков представили проект строительства новой Киевской обходной дороги. Планируется, что проект реализуют за пять-шесть лет и он обойдется в 85 миллиардов гривен.

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