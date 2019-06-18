ФОТОФАКТ. В Киеве появились необычные коллажи с героями знаменитых картин

Персонажи известных произведений искусства "ожили" в городских сюжетах

В Национальном художественном музее Украины решили создать серию коллажей, где персонажей известных картин из коллекции НМХУ "вывели" на улицы столицы.

Проект создавали совместно с известным украинским дизайнером Алексем Кондаковым, который уже создавал серию коллажей 2 Reality на которых герои картин мировых шедевров живописи оказались в типично киевских реалиях: в ночном метро, в подземном переходе и на заднем сиденье одного из подольских трамвайчиков.

















"Эта серия изображений посвящена украинскому искусству и призывает переосмыслить контекст понятий "классическое" и "современное искусство", – говорят в музее.

На коллажах можно увидеть художника Всеволода Максимовича на платформе железнодорожной станции, великомучениц Анастасию и Иулянию с иконы XVIII века, которые "тусуются" в киевском парадном. Сюжеты использовали из произведений искусства прошлых веков.

Напомним, в конце мая в Киеве прошло открытие культового в столице места — Зеленого театра на Парковой дороге в Печерском районе. Вход в Зеленый театр теперь украшает огромная неоновая голова с пугающе расставленными руками. На самом открытии (оно длилось два дня) были сотни посетителей, преимущественно киевская молодежь. Для них со сцены выступали известные украинские диджеи, а специальным гостем был культовый немецкий диджей Марк Ромбой.

Кроме того, в столице открыли обновленную Аллею художников, которая теперь стала немного больше и тянется от Андреевского спуска к фуникулеру. Ее начали ремонтировать в конце 2017 года.

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