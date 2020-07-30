В Киеве появились переулок Гарета Джонса и сквер имени Магомаева

Киевсовет на заседании 30 июля утвердил новые названия для ряда улиц и переулков.

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Как сообщается на сайте городского совета, в Шевченковском районе столицы переулок Проектный 13120 назвали в честь валлийского журналиста Гарета Джонса, который впервые в западной прессе заявил, что в Украине в 1932-1933 годах был Голодомор. Идею переименования поддержали 104 депутата, только двое проголосовали против.

Также депутаты переименовали улицу Димитрова в Деснянском районе в честь художника-примитивиста лемковского происхождения Никифора Дровняка. Его выставки проходили во Франции, Бельгии, Англии, Югославии, Швейцарии, США, Бразилии. Также назвали площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в честь журналиста Сергея Набоки. В Дарницком районе переулок с проектным названием "переулок Островского" назвали в честь украинского поэта Якова Щеголева.

Также сквер в Шевченковском районе города Киева на углу улиц Зоологической и Дегтяревской получил имя "Мюнхенский", а сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе назвали в честь эстрадного и оперного певца, актера и композитора Муслима Магомаева.

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Кроме того, названия присвоены ряду безымянных улиц в нескольких районах. Ранее новости "Сегодня" писали о предложенных переименованиях.

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Ранее Киевсовет переименовал улицу Российскую на Новой Дарнице в честь бойца АТО Юрия Литвинского. Он погиб от пули снайпера под Иловайском в 2014 году.

Также смотрите, как в столице переименовали улицу в честь американского сенатора:

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