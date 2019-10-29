В Киеве появился новый монумент, посвященный революции

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В Киеве напротив Бессарабской площади, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину, а еще пару дней тому назад – ледяная голова рыси, появился новый арт-объект. Скульптура называется "Противостояние" и посвящена событиям революции Достоинства.

Автор инсталляции – украинский скульптор Алексей Золотарев, его работа победила на конкурсе, который провели накануне Дня Достоинства и Свободы.

"На месте, которое символизировало тоталитарное прошлое, теперь появится новый образ свободы", – пишет на своей странице в Facebook Диана Попова, глава департамента культуры КГГА.

По ее словам, скульптура "Противостояние" – это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, не поддающейся контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже памяти. Таким рычагом, удерживающий на поверхности, является осознание себя свободным.

"Шар – как целостный организм, абсолютная форма, набрала обороты и запуталась в миллионах путей, вечный мощный двигатель, заряжающий воздуха электрическими волнами", – объясняет задумку автора Диана Попова.

Между тем, скульптура вызывает у киевлян не только задуманные автором ассоциации.

"Вы уверены, что эТО образ свободы, а не эмблема Института ядерной физики?", – комментирует фото инсталляции Maxim Levada.

Напомним, ранее на постаменте, где сейчас стоит ледяная голова рыси, была установлена гигантская синяя рука. Скульптура Middle Way символизирует дружбу и общение и путешествует в разных дипломатичных и культурных контекстах. Ранее она была расположена в центральных общественных пространствах в разных городах Европы.

Многим киевлянам рука не понравилась, но были и те, кто украшал ее летучими мышами или валентинками на праздники. В прошлом году в КГГА нас заверили, что скульптура должна была простоять до весны 2019 года, однако в итоге украшала сквер напротив Бессарабки до лета.

Пользователи соцсетей активно обсуждали и публиковали фотожабы на памятник "синей руке", который установили на бульваре им. Т. Шевченко в Киеве. Сейчас скульптура Middle Way, или синяя рука, румынского скульптора Богдана Раца, которая заменяла демонтированный памятник Ленину в Киеве, переехала на набережную в Николаеве.

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