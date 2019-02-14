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В Киеве появился памятник презервативу

Сегодня, 13:23

Новый арт-объект призывает искать силы и энергию чтобы охранять свою любовь

Памятник безопасной любви. Фото: В. Михальчук
Памятник безопасной любви. Фото: В. Михальчук. Фото: Сегодня
В Киеве появился памятник презервативу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/54b/889/5c654b88909bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/54b/889/5c654b88909bc.jpg Другие новости Новый арт-объект призывает искать силы и энергию чтобы охранять свою любовь

В парке Шевченко 13 февраля появилась необычная арт-инсталляция под названием "Любовь". Композиция состоит из большой катушки от электрокабеля, уличного фонаря и гигантской упаковки от презерватива. Ее установили по случаю Всемирного дня презерватива, который отмечали вчера.

Создал инсталляцию известный киевский скульптор Владимир Белоконь (автор памятника Влюбленных фонарей на Майдане).

"Это нестандартный объект должен напоминать киевлянам о важности безопасного секса, — поясняют организаторы. — Фонарь получает энергию от катушки и освещает презерватив. Он символизирует людей, которые вопреки всему должны искать силы и энергию чтобы охранять свою любовь".

Все желающие могут скачать видео о необходимости контрацепции на телефон — это можно сделать при помощи штрих-кода, который размещен на композиции и гигантском презервативе. Арт-объект пробудет в парке до пятницы, а потом его переместят в сквер рядом с кинотеатром "Жовтень", где всегда много молодежи.

Напомним, в парке на Днепровской набережной в Киеве вскоре появится необычная скульптура под названием "Единение". По данным мэрии, идея композиции – это целостность человечества в гармоническом сочетании мужского и женского начал, ее авторы – современные украинские скульпторы Егор и Никита Зигура. Установлена скульптура будет так, что в определенный момент дня Солнце будет видно сквозь сердце, которое образовывают две фигуры.

Ранее мы писали, что возле Киевского зоопарка монтируют 15-метрового жирафа-гиганта. Скульптура будет создана из металла и бетона.

Кроме того, мы сообщали, где зимой в Киеве можно найти необычные арт-объекты и скамейке. Так, парк "Победа" претендует на звание самого интересного во всей столице.

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Тег парк Шевченко, жовтень, презерватив, арт-объект

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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