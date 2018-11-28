Возле Киевского зоопарка монтируют 15-метрового жирафа-гиганта

Сегодня, 09:16

Скульптура будет создана из металла и бетона

Возле Киевского зоопарка монтируют 15-метрового жирафа-гиганта
Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

На территории Киевского зоопарка начали монтаж гигантского пятнадцатиметрового жирафа. Скульптура украсит новый вход в заведение.

"Из-за забора уже видны ноги этого животного. Выглядят они очень ярко на фоне зимней серости", – сообщила нам киевлянка Наталья.

Вчера рабочие при помощи крана начали монтаж туловища жирафа. Основа скульптуры сделана из прочного металла, на который крепятся бетонные части. Рабочие говорят, что монтируют скульптуру очень осторожно. Разрисованные детали жирафа привозят на место установки уже раскрашенными, а места, где будут стыки скульптуры, будут заделывать и дорисовывать, когда смонтируют всего жирафа.

Напомним, ранее мы писали о том, что жираф будет в высоту, как пятиэтажный дом. Цветовые решения скульптуры выполнены по мотивам работ французской художницы украинского происхождения Сони Делоне. Она родилась в Полтавской области. Художница любила использовать яркие цвета, утверждая, что они напоминают ей "краски детства, краски Украины".

В данное время в столичном зоопарке близится к финишу первый этап масштабной реконструкции, которая стартовала в прошлом году. До конца декабря рядом с центральным входом планируется открыть три озера с беседкой в японском стиле и амфитеатр. Рабочие уже заканчивают амфитеатр и озеленяют территории вокруг озер.
Киев, рабочие, художница, скульптура, зоопарк, киевский зоопарк, жираф
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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