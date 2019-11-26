В Киеве появился "ползучий" фонарь

Фонарь создан специально для тех, кто "боится гулять в темноте"

Фото: Владимир Белоконь/Facebook

Известный киевский скульптор Владимир Белоконь, автор "Влюбленных фонарей" на Майдане, порадовал жителей столицы новым изобретением – "ползучим" фонарем.

На своей странице в Facebook Белоконь опубликовал фото арт-объекта и отметил, что "фонарь создан специально для тех, кто боится гулять в темноте".

Фото: Владимир Белоконь/Facebook Реклама

"Я очень люблю уличные фонари. Новый фонарь я наделил способностью ползать. Дело в том, что по предыдущему проекту остались трубы, и я давно на них смотрел. В результате появился фонарь со способностью переползать туда, где нужна его помощь. Завел проводку под светодиодный светильник, крышкой самого фонаря служит стеклянная крышка гусятницы", – цитирует Белоконя "Вечерний Киев".

Вес композиции составляет около 100 кг. На данный момент фонарь находится под мастерской автора на ВДНХ, а где "поселится" в дальнейшем, пока что неизвестно.

Ранее в столичном парке "Позняки" установили часть детской площадки в виде Речного вокзала и с рисунком огромного осьминога на мягком покрытии. Местные жители ждали новую площадку в парке больше года. Впрочем, как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, новая площадка еще до конца не сделана.

Кроме того, "Сегодня" писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

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