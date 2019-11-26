Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

В Киеве появился "ползучий" фонарь

26 ноября, 14:32

Фонарь создан специально для тех, кто "боится гулять в темноте"

Фото: Владимир Белоконь/Facebook

Фото: Владимир Белоконь/Facebook

Известный киевский скульптор Владимир Белоконь, автор "Влюбленных фонарей" на Майдане, порадовал жителей столицы новым изобретением – "ползучим" фонарем.

На своей странице в Facebook Белоконь опубликовал фото арт-объекта и отметил, что "фонарь создан специально для тех, кто боится гулять в темноте".

Фото: Владимир Белоконь/Facebook

Фото: Владимир Белоконь/Facebook

Реклама

"Я очень люблю уличные фонари. Новый фонарь я наделил способностью ползать. Дело в том, что по предыдущему проекту остались трубы, и я давно на них смотрел. В результате появился фонарь со способностью переползать туда, где нужна его помощь. Завел проводку под светодиодный светильник, крышкой самого фонаря служит стеклянная крышка гусятницы", – цитирует Белоконя "Вечерний Киев".

В тренде
Тайны киевского метро: кто, как и чем моет эскалаторы и полы на станциях

Вес композиции составляет около 100 кг. На данный момент фонарь находится под мастерской автора на ВДНХ, а где "поселится" в дальнейшем, пока что неизвестно.

Ранее в столичном парке "Позняки" установили часть детской площадки в виде Речного вокзала и с рисунком огромного осьминога на мягком покрытии. Местные жители ждали новую площадку в парке больше года. Впрочем, как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, новая площадка еще до конца не сделана.

Кроме того, "Сегодня" писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

Также смотрите видео о том, когда в киевских парках появятся питьевые фонтанчики и безопасно ли из них пить воду:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев фонари арт-объект

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине выросли объемы строительства: названы регионы-лидеры
В Украине выросли объемы строительства: названы регионы-лидерыЭкономика
Тайны Лысой горы в Киеве: от заветной горечавки до сходящих с ума нацистов
Тайны Лысой горы в Киеве: от заветной горечавки до сходящих с ума нацистовДругие новости
Прогулка с леопардом на поводке: в Киевском зоопарке прокомментировали инцидент
Прогулка с леопардом на поводке: в Киевском зоопарке прокомментировали инцидентДругие новости
ТРЦ на месте столичного рынка
ТРЦ на месте столичного рынка "Петровка": что разрешили в КГГА и где будет вестись строительствоДругие новости
Грязь и антисанитария: копы показали фото проверки неблагополучных семей в Киеве
Грязь и антисанитария: копы показали фото проверки неблагополучных семей в КиевеДругие новости
День памяти жертв Голодоморов в Киеве: в центре изменены маршруты наземного транспорта
День памяти жертв Голодоморов в Киеве: в центре изменены маршруты наземного транспортаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...