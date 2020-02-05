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В Киеве появится арт-объект для хранения валентинок (фото)

5 февраля, 15:47

Александр Марущак

Огромное сердце установят в парке «Аврора»

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В столичном парке "Аврора" на Воскресенке (улица Сулеймана Стальского), ко Дню всех влюбленных, появится новый арт-объект в виде дерева-сердца. К 14 февраля все желающие смогут повесить на нем замки со своими именами и клятвами в любви.

Дерево-сердце изготовили сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. Его планируют установить уже в следующий вторник, чтобы ко дню открытия все влюбленные имели возможность оставить на нем свои замочки-валентинки.

"Во многих парках района и города люди цепляют на оградах и сетках замки с именами и сердечками. Яркий пример – мост Влюбленных (между Крещатым и Мариинским парками). Он весь обвешан замочками влюбленных. Их часто срезают коммунальные службы, что вызывает негодование и негативные эмоции у людей. Чтобы такого не происходило, мы решили открыть в парке "Аврора" дерево-сердце, на котором каждый желающий сможет повесить свой замочек любви. Кстати, идею мы подсмотрели у западных коллег. Там для этого используют сердце, а мы соединили два символа – сердце и дерево", – пояснил сайту "Сегодня" Евгений Ковшун, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

Для валентинок-замков теперь появится специальное место. По словам Евгения Ковшуна, на дереве-сердце поместится около 500 замков вечной любви.

"Возле арт-объекта появится 2 или 4 лавочки, сейчас этот вопрос решается. И те, кто повесил на дерево свой замок-валентинку, сможет приходить сюда и вспоминать свои истории любви. Срезать замочки никто не будет, если на дереве уже не будет места для них, мы установим новое дерево-сердце рядом или поставим в другом парке района", – рассказывает Евгений Ковшун.

Все желающих приглашают приносить свои замочки-валентинки в парк "Аврора", после установки дерева-сердца.

Как сообщалось, на Певческом поле в центре Киева установили исторические арт-инсталляции, посвященные столице. Каждый из арт-объектов символизирует знаковые достопримечательности города: Золотые ворота, Софиевскую площадь и т.д. На одной из фигур посетители смогут узнать основателей столицы – Кия, Щека и Хорива.

Также мы писали о том, что в Киеве на территории первого украинского инновационного парка UNIT.City открыли уникальный арт-объект "Маяк". Новинка хорошо видна издалека – лучи света поднимаются по высокой трубе на сотню метров вверх. Если внешнюю красоту можно рассмотреть, лишь когда темнеет, то внутреннюю – в любое время: в бывшей трубе котельной оборудовали мини-кинотеатр.

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Киев достопримечательности истории любви арт-объект Воскресенка

Источник: Сегодня

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