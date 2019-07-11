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ФОТОФАКТ. В Киеве появится "космический" отель с капсулами для сна

11 июля, 07:44

Постояльцам обещают "умные" матрацы и скоростной интернет

В августе в Киеве откроют первый отель с футуристическими с капсулами. Разработчики утверждают, что в новой гостинице технологии, действительно будут космические: умные матрасы, ультраскоростной Wi-Fi и система очистки воздуха.

Фото: facebook.com/anton.taranenk

Кроме того, в номерах-капсулах установят безопасные камеры хранения, которые будут открываться при помощи отпечатков пальцев.

Фото: facebook.com/anton.taranenk

За ночевку в таком чудо-отеле постояльцу нужно будет заплатить 950 гривен. В эту стоимость также будет входить комплект ночной одежды и косметика.

Фото: facebook.com/anton.taranenk

Ранее в терминале D самого большого украинского аэропорта "Борисполь"открыли капсульный хостел GettSleep Boryspil ("Поспи в Борисполе"). Как сообщает сайт поиска жилья Booking.com, в отеле есть круглосуточная стойка регистрации, а его сотрудники говорят на английском, русском и украинском языках.

Напомним, еще "Сегодня" писали, что в Украине могут закрыться около 80% хостелов. Также мы сообщали, что в "Борисполе" открывается парковка за полмиллиарда гривен.

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Тег отель, гостиница

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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