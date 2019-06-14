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В Киеве предлагают удвоить выплаты родителям, обратившимся за "Муниципальной няней"

14 июня, 09:26

"Муниципальная няня" заработала почти шесть месяцев назад

Фото: Александр Рюмин
Фото: Александр Рюмин.

В Киевраде зарегистрирован проект решения о дополнительной финпомощи семьям с маленькими детьми. Депутаты предлагают удвоить выплаты родителям, которые обратились за услугой "Муниципальная няня". Мы узнали, как работает этот сервис, с какими проблемами столкнулись киевляне и что может измениться.

Напомним, госпрограмма "Муниципальная няня" заработала почти шесть месяцев назад, с начала 2019 года. По ней родители малышей до трех лет могут официально нанять няню и претендовать на ежемесячную компенсацию на оплату ее услуг в размере прожиточного минимума на ребенка (сейчас — 1626 грн, к концу года будет 1779). По данным департамента соцполитики КГГА, на реализацию "Муниципальной няни" на 2019 год из госказны в бюджет Киева была выделена субвенция в 10 млн грн.

За компенсациями в райуправления соцзащиты по состоянию на май обратилось 90 киевлян. Больше всего из Дарницкого района — аж 27. По 10 человек — из Святошинского и Деснянского, по 8 — из Голосеевского и Днепровского. В Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском документы подали по 5—7 человек. Меньше всего желающих в Подольском районе — всего три.

"Назначена компенсация 42 семьям. 15 мая подана заявка в департамент финансов для выплаты им компенсаций на сумму 80,4 тыс. грн", — говорят в мэрии. 

Но есть неприятные нюансы. Платежи еще до мая были заблокированы. По словам депутатов, причина — отсутствие нужного программного обеспечения. Как раз в июне ситуация должна разрешиться. 

Тем временем обсуждают в Киеве и возможность увеличить для столичных родителей сумму компенсаций за нянь. Такой проект решения Киеврады уже зарегистрирован и проходит комиссии.

"Государственных 1626 гривен для Киева недостаточно, все понимают, какие у нас расценки. Этих денег хватит разве что на оплату трех дней работы няни. Считаю, сума должна быть хотя бы удвоена. Программа "Муниципальная няня" сможет работать в столице, если мы к госпомощи добавим еще 1500—1800 гривен из горбюджета", — объяснила подробности проекта его соавтор, депутат Юлия Лобан (группа "Киевская команда").

Если решение примут в этом году и разработают порядок выплат, то родители смогут получать больше денег уже с 2020 года.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что данная программа начала работу 1 января 2019 года. Подробнее читайте в статье: "Конкуренция растет: как компенсации "на няню" изменили рынок труда".

Ранее няни объяснили журналистами "Сегодня", почему не хотят регистрироваться официально даже ради госпрограммы:

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Тег Киев, выплаты, няня

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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